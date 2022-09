con la quale ha vinto sei scudetti, ha parlato della situazione in casa bianconera e il difficile momento che sta vivendo la sua ex squadra. Questa la sua analisi a margine del Festival di Trento: "Dico semplicemente cheRicominciare non è facile, bisognare trovare la giusta via, penso che sia i dirigenti che l'allenatore stanno facendo un analisi molto accurata per poter mettere in campo una formazione che possa dare delle risposte che tutti quanti si aspettano dalla Juventus, senza dimenticare gli infortunati."