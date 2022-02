Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta. La Fiorentina è una rivale per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions della Juventus. Queste le parole del centrocampista: "Non dobbiamo pensare alla classifica e lavoriamo partita per partita. La Champions un sogno".