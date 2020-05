Gaetano Castrovilli è tra i centrocampisti che più, e meglio, han fatto parlare di sé in questa stagione. La mezzala della Fiorentina, rientrato dal prestito alla Cremonese, ci ha messo poco a far capire le sue qualità. Così poco che, secondo quanto riporta Calciomercato.com, già a gennaio il Napoli ha provato a fare un assalto. La Fiorentina, però, ha rifiutato l'offerta da 35+5 proposta dai partenopei: ad oggi il suo prezzo si aggira intorno ai 50 milioni di euro ed ha estimatori in mezza Europa. Dalla Bundesliga, a Juventus e Inter in Serie A.