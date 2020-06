La Juventus cerca nomi nuovi per il proprio centrocampo e tante voci richiamano a Gaetano Castrovilli, vera e propria rivelazione della stagione della Fiorentina. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il giocatore piace molto sia a Maurizio Sarri sia alla dirigenza bianconera che vorrebbe portarlo a Torino. Ad opporsi, però, sembra esserci proprio la Fiorentina che non vorrebbe cedere il giocatore: ai bianconeri, ma non solo. Infatti, la valutazione che ne fanno è alta (si è parlato anche di 70 milioni), apposta per blindare Castrovilli e scoraggiare eventuali pretendenti.