6









Nel 2012 la Juventus comprò Nicklas Bendtner per fare concorrenza a Vucinic, Giovinco, Matri e Quagliarella. Il danese si fece notare più per episodi extra-campo, ma dopo otto anni e mezzo, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus si trova con la stessa esigenza: puntellare il reparto offensivo di una quarta punta, in grado di dare il cambio a Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Il quadro finanziario non è roseo, il Covid-19 continua a mettere in difficoltà i club che nel mercato di gennaio si tufferanno su occasioni e opportunità, salvo alleggerire l’organico attraverso cessioni. Pirlo e società starebbero programmando un vertice nei prossimi giorni, per dettare la linea per il colpo in attacco e non solo.



Sfoglia la gallery per vedere tutti i nomi per l’attacco