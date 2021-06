Non solo Cristiano Ronaldo, Dybala, Morata e centrocampo. La Juventus dovrà attingere dal mercato anche per il dopo Buffon, prossimo a vestire una nuova maglia, probabilmente quella del Parma. Servirà un vice Szczesny, non troppo ingombrante al punto da generare competizione con il polacco, ma pronto all’occorrenza.



CASTING - Come scrive Calciomercato.com, la girandola di nomi è ampia. Parte da Perin, che non rimarrà in bianconero e proverà a giocarsi le carte da titolare altrove, magari sempre al Genoa. Da qui si passa alla difficile ipotesi Sirigu, fino all’idea Mirante, vicino al Torino, passando per Audero, trama di mercato mai realmente decollata. Il nome che tiene banco nelle ultime ore è quello di Diego Alves, portiere del Flamengo con un passato in Liga (soprattutto al Valencia). Classe 1985, comunitario. Infine, rimane viva la pista che porta a Sergio Romero, ex conoscenza del nostro campionato, trattato prima dell’addio di Paratici. Occhio agli ultimi due, per uno scontro Brasile-Argentina.