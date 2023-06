Lacontinua a perseguire la possibilità di acquistare Timothy, che è un obiettivo di mercato gradito all'allenatore Max Allegri. Ci sono stati contatti in corso da un po' di tempo tra la Juventus e il Leicester. Il club inglese sta cercando 15 milioni di euro per il trasferimento del giocatore, ma la Juventus sta lavorando per cercare di abbassare questa richiesta, secondo quanto riportato da Sky Sport.