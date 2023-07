Come rivela Calciomercato.com, occhio a Timothy, se negli ultimi giorni il nome del belga del Leicester è quasi scivolato fuori dalle frequenze di radiomercato, nei fatti è rimasto in cima alla lista degli obiettivi per completare il pacchetto degli esterni: preso Timothy Weah, valutato Andrea Cambiaso, promosso Samuel Iling, l'indicazione di Allegri è quella di avere un esterno più solido ed esperto per aiutare fare da traino insieme a Filip Kostic.