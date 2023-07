Timothyha ribadito al Leicester la volontà di essere ceduto. Il belga non intende giocare in Championship nella prossima stagione, ma le Foxes sparano alto e chiedono 15 milioni a titolo definitivo per venderlo. Tanti, troppi secondo la Juve che ha sondato il terreno per un prestito con diritto di riscatto (operazione da 10 milioni complessivi). Le distanze ci sono, ma col trascorrere dei giorni - come spesso succede nel mercato - le parti potrebbero provare a venirsi incontro. Lo rivela Tuttosport.