Nel mirino? C'è ancora, l'ex esterno dell'Atalanta e ora in forza al Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la Juventus sarebbe ancora in piedi l’ipotesi dell’acquisto dell'esterno belga. Dopo aver praticamente chiuso per Weah, i bianconeri puntano ad un altro arrivo sulla destra, ma con maggiore esperienza rispetto all’americano. Castagne potrebbe andare a occupare una casella importante, a costi ridotti. Per strapparlo al Leicester potrebbero bastare poco più di dieci milioni di euro.