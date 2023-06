Lasta sondando il terreno per il terzino del Leicester Timothy. Questa è la notizia di oggi. Il giocatore che già conosce bene il campionato italiano avendo vestito la maglia dell'Atalanta. Il suo possibile approdo in bianconero però divide i tifosi: chi parla di unsicuro con un terzino a tutta fascia, quindi di grande corsa, proprio come il belga. Chi invece ritiene sia l'acquisto ideale per il gioco di Max e chi sostiene possa essere un altro acquisto sbagliato. In gallery le reazioni dei tifosi sui social.