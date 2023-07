Nessuna preclusione sul profilo, in quello Max è da sempre stato morbido con i propri dirigenti, ma l'approvazione o meno di un candidato rimane una sua prerogativa. E c'è un nome, o meglio una pista che da inizio mercato è sempre sembrata ampiamente percorribile e che ha già ricevuto l'ampio benestare del tecnico livornese. Si tratta di Timothyesterno destro ma anche sinistro del Leicester ed ex-Atalanta che ben conosce il nostro campionato. Sia per la duttilità su entrambe le fasce che per l'esperienza per Allegri è fondamentale e, proprio per questo l'allenatore sta spingendo con la società affinché l'affare si possa chiudere per il rientro in Italia dalla tournée. Lo riporta Calciomercato.com.