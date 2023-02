"Non basta Di Maria perché in Europa è un altro calcio. Di Maria è un plus alla Juve, ma non si gioca sempre col Nantes. Lui può fare 4 giocate e 3 gol, ma non penso gli altri lasceranno sempre spazi. Gli allenatori sono furbi e diranno di neutralizzare Di Maria. Non penso che Di Maria da solo, in una squadre senza idee, possa arrivare fino in fondo", così Antonio Cassano durante la Bobo TV ha commentato le possibilità della Juve in Europa League.