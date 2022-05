Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, in onda su Twitch, Antonio Cassano è tornato a parlare della Juve senza risparmiare alcune critiche a Massimiliano Allegri, ormai "bersaglio" fisso dei suoi interventi. Ecco le sue dichiarazioni: "Dicono che non si può mandarlo via perché guadagna 10 milioni di euro. Ma io dico che dovrebbero farlo proprio per questo. Ma state vedendo cosa sta combinando? A gennaio la Juve ha buttato dentro 100 milioni, per questo riuscirà ad arrivare quarta. Vlahovic mi sta diventando simpatico senza conoscerlo, poverino: in quattro mesi ha fatto sei gol alla Juve. Alla Fiorentina ne ha fatti diciassette. Gli sta venendo meno anche l'entusiasmo, e qualcuno dice che i centrocampisti non gli danno la palla. Stanno cercando di assolvere ancora Allegri, ma è possibile che un signor attaccante, giovane, tra i migliori ventenni al mondo, non faccia un tiro in porta da tre partite?".