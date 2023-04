Antonio Cassano ancora durissimo contro Allegri e la Juve. Questa volta, l'ex attaccante, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Le ho usate tutte, però Mourinho deve capire che finché le sue squadre giocheranno così male, troverà sempre almeno una persona a dirglielo: io. Ha vinto tanto? Non me ne frega niente.. Con i giocatori forti che hanno fanno vedere un calcio osceno .Hai le coppe in bacheca? E allora? Se le loro squadre giocano di m… io lo dico e non mi nascondo. Ma se ti dico solo giocano male, non rende abbastanza l’idea. Perché la maggior parte delle volte anno proprio cag…".SULLA JUVE - "Solo ombre. Annata pessima, negativa. A luglio Allegri aveva detto: a marzo-aprile dobbiamo essere dentro a tutto. Risultato: è uscito nel girone Champions in modo vergognoso, a novembre era fuori dalla lotta scudetto. Coppa Italia e Europa League non salvano nulla. La Juve deve lottare per lo scudetto. La rosa è stata svalutata: Vlahovic su tutti. Di Maria, che resta un genio, viene sfruttato male a 50 metri dalla porta. Squadra sempre sotto palla, tutti in difesa. Ha venti nazionali e gioca in modo orrendo.ognuno per conto suo. Ripartire da Allegri l’anno prossimo sarebbe un suicidio: l’errore è stato fargli un contratto lungo a quelle cifre, ma se sbagliare è umano, perseverare è diabolico".