Non si è fatto attendere il commento di Antoniosulla prestazione dellacontro il. L'ex fantasista si è espresso sul suo profilo Instagram: "Mi piacciono le dichiarazioni diquando dice che hanno fatto una buonissima partita e hanno avuto tantissime occasioni. Ma si sono accorti che ogni volta che i francesi volevano andavano in porta? Poteva finire 7-0, poi con l’errore disi è riaperta. Nel primo tempo avevano il 75% di possesso palla e potevano fare 6 gol. E la stampa gli va dietro. Se i ciarlatani sono convinti che questa è la strada giusta direi che stiamo a posto per il futuro".