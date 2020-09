3









Meno uno al primo importantissimo test per la Juventus di Andrea Pirlo. Domani sera l’Olimpico di Roma sarà il teatro del big match contro i giallorossi, dove è rimasto l’ormai vecchio obiettivo di mercato Edin Dzeko, dopo il ritorno di Alvaro Morata a Torino. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico bianconero ha parlato anche di eventuali distrazioni interne dovute al caso Luis Suarez, da poco trasferitosi all’Atletico Madrid e al centro della bufera legata all’irregolarità dell’esame sostenuto a Perugia: "Abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio della passata: aumentiamo i carichi, i ragazzi rispondono bene. Al resto non ci abbiamo pensato toccato minimamente, non ci ha toccato minimamente”.