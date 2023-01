ll 17 marzo riprenderà davanti al quarto collegio del tribunale di Perugia il processo per il presunto esame farsa di italiano, sostenuto all’Università per stranieri di Perugia dal calciatore uruguaianoCi sono novità come riporta Calcio e Finanza, perché il collegio ha definito il calendario con due udienze al mese fino a giugno. Tra i testimoni anche il presidente dimissionario della