"Sono rimasto sorpreso. Ci si aspetta sempre un atteggiamento super partes da chi giudica. Ho visto che poi nelle varie aree di competenza ci sono altre persone che, diciamo… non amano la Juve per altre dichiarazioni rilasciate. O hanno ricoperto seppur in un lontano passato ruoli dirigenziali in società antagoniste alla Juventus. Ma il tifo non muta negli anni, si ama alle volte più la propria squadra della moglie! Questo non significa che (come hanno dichiarato i difensori della Juve) questi signori agiscano in malafede, sia chiaro, ma come abbiamo detto a “Striscia” per ragioni di opportunità chi si è esposto con giudizi negativi o offensivi su una società forse dovrebbe astenersi dal giudicarla". Così Ezio Greggio, noto tifoso della Juve, ha commentato a tuttosport il caso del PM di Torino, Ciro Santoriello in merito alle frasi di odio sulla Juve.