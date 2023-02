Fidarsi o no? Questa la domanda che come riporta Tuttosport la Juventus e in particolare Andrea Agnelli dovranno farsi dopo le affermazioni emerse del PM Ciro Santoriello, il quale sta indagando sul club per l'inchiesta Prisma, che ha dichiarato di odiare la Juve e tifare Napoli. L'ex presidente della Juve e gli altri indagati dovranno prendere una decisione e di conseguenza capire come controbattere. In gioco c'è la credibilità e la professionalità di un uomo che ricopre una carica così.