Un effetto collaterale della sentenza del Coni di ieri sul caso Juventus-Napoli è stato quello di creare un "caso nel caso": la squalifica di Rabiot, che sarebbe stata scontata con il non-match del 4 ottobre, ora torna valida, e dunque va ri-scontata. La Juve ieri ha deciso di fargliela scontare subito e l'ha tolto all'ultimo momento dalla distinta, convocando Arthur d'urgenza per fare numero. Tuttavia la Gazzetta dello Sport insinua il dubbio che tale mossa non sia valida per rendere il centrocampista francese disponibile per la prossima partita: "Il Codice di Giustizia Sportiva dice che per scontare la squalifica bisogna aspettare il giorno dopo la pubblicazione della decisione". Altra piccola tegola di un giorno da dimenticare?