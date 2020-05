L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l'andamento di Ramsey e Rabiot alla Juve. Due passi diversi per R&R, arrivati entrambi a parametro zero ma che stanno vivendo una vita ben diversa in bianconero "Rabiot è andato indietro - scrive la rosea -, come i gamberi: titolare col Lione in Champions ma escluso dall’undici di partenza nella partita chiave coi nerazzurri, con Matuidi tra i protagonisti: la gara ha lasciato la sensazione che il francese più giovane fosse stato sorpassato da quello più anziano. Adesso anche la scelta di prolungare la permanenza in Francia, che non aiuta".