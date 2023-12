Davanti alla richiesta di 4 anni di squalifica della procura antidoping per Paul, la sfida si sposta ora sulle spalle dei suoi legali e dell'entourage per costruire una solida linea difensiva. La severità della richiesta, che rappresenta il massimo in casi simili, pone una sfida significativa. Contrariamente alle voci precedenti di un possibile patteggiamento, finora non è stato raggiunto alcun accordo.I legali del giocatore hanno avuto un periodo di 20 giorni dopo il deferimento per valutare la possibilità di un patteggiamento, ma senza successo, portando inevitabilmente alla prospettiva di un processo imminente. La complessità della situazione mette in luce l'importanza delle strategie difensive che verranno adottate per affrontare le accuse. Resta da vedere come si evolverà la vicenda e se nuove prove o negoziati potrebbero influenzare il corso degli eventi. La fase successiva sarà cruciale per determinare l'esito e l'impatto sulla carriera di Pogba.