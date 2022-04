di Nicola Balice

Sono 51 le operazioni che la Procura Federale ha ritenuto gonfiate tra tutte quelle segnalate in questo primo filone dalla Covisoc, nel tentativo di proporre una valutazione oggettiva del prezzo di un calciatore che fino a oggi non è mai stata ritenuta possibile. Altre sono invece passate sotto la lente di ingrandimento di Giuseppe Chiné per poi essere ritenute congrue (come quelle legate a Pjanic o Cancelo). Ma dalla valutazione della Procura sono comunque rimaste ben 35 operazioni riguardanti la Juve, che non a caso è stata la società per cui sono state chiese le pene più severe sia a livello di club che dei propri vertici. Ma quali sono tutte queste operazioni? E di quanto è la differenza tra il prezzo reale messo a bilancio e quello invece ritenuto reale dalle valutazioni della Procura?



