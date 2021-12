Questa sera, lunedì 6 dicembre alle ore 21:20, la trasmissione Report, in onda su Rai 3, dedicherà una parte della puntata all'inchiesta sulle plusvalenze dellae la situazione finanziaria del sistema calcio italiano.Dalle anticipazioni emergono anche le plusvalenze degli altri club: per ilcorrispondono a 79 milioni di euro, pari al 51% di tutti i ricavi; per lala percentuale è del 44%, per lai guadagni da cessioni hanno rappresentato il 25% dei ricavi; ladi Pallotta ha vantato plusvalenze per 132 milioni di euro su 364 milioni di euro di ricavi; quelle dihanno avunto un peso rispettivamente del 27% e del 20%.Negli ultimi 5 anni - si racconta nell'inchiesta - i ricavi da plusvalenze nell'intero sistema calcio sono raddoppiati, passando da 381 milioni di euro a 753 milioni di euro, il 20% sui fatturati. Dopare le entrate serviva a fronteggiare l'impennata di cartellini e stipendi dei calciatori.