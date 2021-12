Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il capo dell'area legale della, sarebbe finito nel registro degli indagati. Sarebbe stato lui, al telefono con il ds, a parlare al telefono della famosa carta riguardante, che ancora non è stata trovata. La conversazione è stata intercettata.La nuova perquisizione nella sede della Juve da parte della Guardia di finanza è stata richiesta, tra le altre cose, anche per trovare il documento riferito al fuoriclasse portoghese. Dopo la perquisizione, Gabasio è così finito tra gli indagati: l’ipotesi è di aver reso una"Il decreto di perquisizione di ieri - hanno reso noto i legali del club bianconero -, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al momento, non risulta il rinvenimento". Il club, che è invece indagato per responsabilità amministrativa, è difeso dall’avvocatodello studio legale Severino, mentre l’avvocatodifende gli indagati della società.