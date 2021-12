Della questione plusvalenze, con il caso che riguarda la Juventus ormai stabile al centro del dibattito sportivo e giuridico, si sta interessando anche la politica. La sottosegretaria allo Sport,, a margine di un suo intervento alla Luiss Business School ha dichiarato: "Cosa può fare il Parlamento per una questione come quella delle presunte plusvalenze fittizie nel calcio? Innanzitutto, come ho sempre sostenuto. Il sistema va modernizzato e deve stare al passo con i tempi per riuscire a tornare ad avere quel ruolo centrale che il calcio italiano ha sempre avuto negli anni passati". Le sue parole sono state riportate da Italpress.