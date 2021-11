Prosegue la sfilata dei dirigenti della Juventus alla Procura di Torino, nel contesto dell'indagine denominata "Prisma". Gli inquirenti sono impegnati a fare chiarezza su quello che è stato definito il "Metodo Paratici", ovvero l'ipotesi che le plusvalenze, con valori fuori mercato, venissero utilizzate per aggiustare i bilanci del club.Dopo l'interrogatorio sostenuto da, oggi è la volta dell'attuale amministratore delegato della Juve,, giunto in Procura a Torino nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'intero vertice bianconero (daal vice presidente), indagato per falso in bilancio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti., come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non risulta essere comunque fra gli indagati, mae risponderà relativamente al periodo del suo mandato, iniziato lo scorso primo luglio.