Emergono i primi dettagli dell'indagine della Procura Federale, che ha agito su segnalazione della Covisoc, sul caso plusvalenze. Come riporta Tuttosport, emerge un dettaglio non indifferente per la Juventus: dalla lunga lista di 42 operazioni «attenzionate» ne sono state escluse alcune, in particolare le due che riguardano gli scambi Danilo-Cancelo con il Manchester City e Pjanic-Arthur con il Barcellona. Due maxi-operazioni (37 e 65 milioni la prima, che ha una plusvalenza di 28,6 milioni; 60 e 72 la seconda, con una plusvalenza di 41,8 milioni), che non rientreranno nelle future indagini. E la notizia non è un dettaglio: la dimensione delle plusvalenze, infatti, incide sulla gravità del reato e sulla pena.