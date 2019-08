Dopo Benfica e Aston Villa anche il Monaco ha chiuso la porta a Mattia Perin. Juventus e Monaco sembravano vicini alla felice chiusura della trattativa per il passaggio del portiere al team del Principato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato per una cifra fra i 12 ed i 15 milioni di euro. Invece, come riporta Il Corriere dello Sport, i biancorossi hanno fatto marcia indietro non affondando il colpo. A venti giorni dalla fine del mercato la Juve si trova con una grana, l’ennesima, da risolvere. Al momento i bianconeri hanno ben quattro portieri in rosa: Szczesny, Buffon, Pinsoglio e, appunto, Perin. Troppi! A questo punto l'estremo difensore, classe 1992, rischia seriamente di dover rimanere alla Juve attendendo che si apra la finestra del mercato di gennaio ove poter trovare un'altra destinazione.