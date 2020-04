1









La classica situazione in cui ci perdono tutti. Il "caso" Gonzalo Higuain rischia di complicare i piani in corsa della Juventus. Se l'argentino decidesse di restare in Argentina e non tornare in Italia la Juve potrebbe rescindere il suo contratto e Maurizio Sarri, come scrive Tuttosport, è preoccupato per il proseguo della stagione. Senza l'argentino, infatti, sarebbero due soli gli attaccanti a disposizione di Maurizio Sarri: Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala con in più il problema di un calendario contingentato e la necessità di far rifiatare i propri calciatori là davanti. Dopo di loro, infatti, c'è il 34enne attaccante della Juve U23 Ettore Marchi che non ha mai giocato un minuto in Serie A. Una grana in piena regola. Anche per Sarri.