1









In casa Juve tiene ancora banco il caso Higuain. L'attaccante argentino ha fatto circolare la possibilità di non tornare in Italia anche dopo la ripresa degli allenamenti. Al club ancora nessuna comunicazione ufficiale ma c'è aria di muro contro muro. Come scrive Tuttosport sul ritorno del Pipita a Torino permangono dubbi e perplessità: se torna, finisce la stagione e poi sarà ceduto. Se non dovesse farlo ci sono due strade: trovare compromesso oppure guerra col club. Le tre soluzioni sono tutte qui.