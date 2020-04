1









Tiene ancora banco il caso Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino è ancora a casa, in Sud America, e la situazione non è cambiata rispetto alla scorsa settimana. Ha tre strade davanti a sé: tornare in Italia e finire la stagione, non partire e cercare un accordo con il club bianconero oppure impuntarsi per restare in Argentina e arrivare allo scontro con la rescissione unilaterale da parte della Juve per inadempienza contrattuale. In questo caso perderebbe oltre 10 milioni di euro netti tra stipendio di questa e della prossima stagione.



TREZEGOL CHIAMA ICARDI - E tra i sostituti del Pipita potrebbe esserci un altro argentino, Mauro Icardi, il cui acquisto è stato "benedetto" dal dirigente ed ex calciatore del club bianconero David Trezeguet: "Il PSG dovrebbe riscattare Icardi - le sue parole a Le Parisien -. Ha 27 anni ed è ancora giovane, poi in giro per il mondo ci sono pochissimi attaccanti di quel livello. Ha dimostrato le sue qualità, si è adattato nonostante il fatto che prima dello stop per il coronavirus abbia giocato meno. Sempre meglio avere Icardi con te che contro di te. Perciò capisco l'interesse datato della Juve, è un bomber formidabile dalle caratteristiche uniche". Se Leonardo dovesse riscattare Icardi dall'Inter, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto della bilancia alcune contropartite tecniche tra Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Miralem Pjanjc e Douglas Costa.



ALTERNATIVE - Le alternative, come scrive Tuttosport, sono Arkadiusz Milik e a Gabriel Jesus. Per il polacco il Napoli accetterebbe volentieri Federico Bernardeschi, Daniele Rugani o Cristian Romero (ora in prestito al Genoa). In cambio del brasiliano, Pep Guardiola valuta per il suo Manchester City profili del calibro di Miralem Pjanic, Douglas Costa e Paulo Dybala. Quest'ultimo viene però considerato incedibile o quasi dal ds Paratici.