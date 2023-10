Un fulmine a ciel sereno per chi segue la Juventus, meno per il club. Il casoe le scommesse, il tutto è emerso nella mattinata di ieri, è in realtà una situazione in corso dalla fine di agosto. La Figc, infatti, ha ricevuto tutti i carteggi già il 30 di agosto e ha 60 giorni di tempo per chiudere il fascicolo.Come già raccontato, Nicolò Fagioli è stato ascoltato e agli inquirenti ha ammesso di aver scommesso anche sulle partite. Secondo quanto riporta il Messaggero, però, ad essere ascoltati, dalla giustizia sportiva, sono stati anche il presidente dellaGianlucae il Managing Director Revenue Francesco: entrambi a metà settembre.In vista della collaborazione del calciatore e del club, la Juventus si aspetta di arrivare adche, quindi, possa esaurirsi all’interno della stagione in corso.