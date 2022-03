Continua a tenere banco la "telenovela" relativa al futuro di Paulo Dybala. Dopo i numerosi rinvii e dietrofront, lunedì l'attaccante argentino e il suo agente Jorge Antun dovrebbero incontrare la dirigenza della Juve per decidere una volta per tutte se firmare o meno il rinnovo di contratto. La situazione, comunque, non interessa solo i bianconeri: come riportato da Calciomercato.com, infatti, la vicenda è attentamente monitorata da Barcellona, Atletico Madrid e Inter, pronti a un possibile assalto in caso di divorzio tra la Juve e il classe 1993.