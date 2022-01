1









Il caso Dybala tiene in apprensione i tifosi, anche quelli vip. Da Evelina Christillin a Linus, passando per Massimo Giletti, Sandro Veronesi e le ex colonne in campo, Claudio Gentile e Franco Causio. La paura principale è che, in caso di mancaro rinnovo, l'argentino possa finire all'Inter, ricostruita da Giuseppe Marotta dopo l'addio alla Juve. Senza contare che perdere a zero un calciatore del genere sarebbe "un guaio". Ha raccolto i loro pareri La Gazzetta dello Sport.



Sfoglia la gallery per vedere cosa pensano i tifosi vip della Juventus sul caso Dybala: