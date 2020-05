Il centrocampista della Juvenus Women Arianna Caruso ha annunciato attraverso un post su Instagram il suo ritorno a Torino. Un messaggio lungo, pieno d’affetto e di voglia di tornare all’opera: “Dopo 81 giorni torno a Torino, nella mia seconda città, nella mia seconda casa, nella mia seconda famiglia. […] Un pensiero speciale è rivolto a chi in questo periodo ha perso un affetto e a chi, nonostante le molte difficoltà, ha continuato a portare il proprio contributo in prima linea”. Il rientro può far ben sperare per la ripresa della Serie A femminile, con le bianconere che hanno ripreso gli allenamenti al centro sportivo di Vinovo.