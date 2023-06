Tra i vari nomi che sono circolati nell'ambiente della Continassa per un eventuale successore di Allegri, c'è anche quello di Dionisi. L'allenatore del Sassuolo però sembra destinato a rimanere in Emilia, perchè il ds dei neroverdi Carnevali ha fatto sapere chiaramente che non lascerà la panchina del Sassuolo. Lo ha annunciato a DAZN nel post partita contro la Fiorentina.