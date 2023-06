Dopo le dichiarazioni rilasciate dal ritiro della Nazionale, il polacco Szczeszny ha dato ulteriori certezze sulla sua permanenza in bianconero, almeno fino al 2025. Questo consentirà ai dirigenti della Continassa di rifiatare in virtù di quelli che sono gli obiettivi per la porta, dove tra tutti spuntano i nomi di Vicario e Carnesecchi. Proprio loro due sono finiti al centro del dibattito in queste ultime ore, perchè stando a quanto riportato da Sky Sport, anche l'Empoli avrebbe messo gli occhi sul portierino della Cremonese ma di prorpietà con l'Atalanta, proprio per sopperire all'eventuale cessione del numero 1 toscano.