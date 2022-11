La Juve lavora per rinforzarsi e sul mercato osserva talenti in ogni ruolo, investimenti in alcuni necessari da subito, mentre in altri da rimandare al futuro. E' il caso della porta, che ha due titolari:e il suo vice/titolare aggiunto Mattiae che perciò lascia particolarmente tranquilli. In passato la Juve, con Paratici, aveva messo gli occhi su Gigio Donnarumma a parametro zero, ma poi ha puntato forte sui propri portieri, che le garantiscono affidabilità e investimenti necessari, quindi, solo per il futuro.- Chi puntare? Sono giorni in cui si parla molto di Guglilemo Vicario per esempio, ma è un altro il portiere tenuto sotto stretta osservazione da parte della Juve: Marco, come scrive calciomercato.com. Tornato in prestito alla Cremonese pur restando ancora di proprietà dell'Atalanta, resta il portiere delle nuova generazione che maggiormente stuzzica l'interesse della Juve, per quanto l'Atalanta non abbia alcuna intenzione di fare sconti e la volontà del ragazzo sia di andare solo dove poter giocare da numero uno. Ma la Juve è in corsa, eccome.