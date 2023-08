Pochi istanti fa l'Inter ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato l'arrivo di Carlos Augusto.'L'esterno brasiliano classe 1999 arriva in nerazzurro dal Monza a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.In origine, la città brasiliana di Campinas si chiamava Campinas de Mato Grosso, nome derivato dalla densa foresta inesplorata che contraddistingueva questa regione. Era un passaggio obbligatorio per arrivare alle miniere auree dell'interno, vera risorsa di questo territorio. Un percorso aspro, necessario, ma allo stesso tempo rigenerativo. Le comunità del luogo si dedicavano alla ricerca dell’oro, con la costante ambizione di trovare la propria realizzazione attraverso il duro lavoro. È qui che è nato Carlos Augusto Zopolato Neves, il 7 gennaio 1999'.