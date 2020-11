Adrien Rabiot, come tutta la Juventus, si sta preparando per la partita di Champions League di domani sera contro il Ferencvaros, un match che può già decidere la qualificazione della Juve agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Il centrocampista francese non dovrebbe partire titolare, con Arthur e Bentancur accreditati come titolari all'Allianz Stadium, ma quest'anno è rinato dopo un 2019 difficilissimo ed è un cardine delle rotazioni di Andrea Pirlo a centrocampo. Rabiot dopo l'allenamento di oggi alla Continassa ha postato una sua foto col messaggio: "Domani un'altra notte di Champions".