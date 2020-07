21 gol in campionato, stagione favolo e scommessa vinta con Alex Del Piero. Ciccio Caputo ha sfondato la barriera di 20 reti stagionali, tenendo fede al ‘patto’ sancito con la bandiera bianconera, che gli pagherà la cena. Non solo, l’attaccante del Sassuolo si è dimostrato una certezza nelle partite casalinghe dei neroverdi. Come riporta Opta, Samuel Di Carmine (Hellas Verona) e Ciccio Caputo hanno realizzato 5 gol in casa dalla ripresa dei maggiori campionati europei, gli stessi di Benzema, Lewandowski, Aubameyang e Martial (solo Ronaldo, 7, ha fatto meglio nel periodo). Predatori.