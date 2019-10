Laè una macchina da guerra che ha messo la freccia ed è tornata in testa alla classifica superando l'. Bianconeri inarrestabili. Ma, secondo Tuttosport, la squadra diè solo al 60% del suo potenziale. Dopo la sosta la Juve può crescere ancora di più e ha lasciato in tasca alcune "carte" che deve ancora giocare: un dominio maggiore nel gioco, perché spesso l'abbiamo vista andare sotto anche contro squadre neopromosse; lanciare, il centrocampista francese arrivato a zero dalche finora ha trovato poco spazio; l'alternanza del modulo: 4-3-3 o 4-3-1-2, Sarri ha dimostrato di poter passare facilmente da uno all'altro e, con il rientro di alcuni giocatori chiave, potrebbe provare il cambio anche a partita in corso.