Capodanno insieme per Pauloe Alvaro. I due attaccanti della, amici anche fuori dal campo, hanno trascorso la notte di San Silvestro presso la Trattoria Fratelli Bravo di Torino, molto frequentata dai giocatori bianconeri, in compagnia delle rispettive compagne Oriana Sabatini e Alice Campello. Una serata di festa in attesa del ritorno in campo con il resto della squadra (e con un occhio al mercato, tra l'ennesimo stallo nelle trattative al rinnovo dell'argentino e il possibile trasferimento dello spagnolo al Barcellona). A raccontare attraverso un'immagine il loro Capodanno sono stati gli stessi titolari della Trattoria, con un post su Instagram: