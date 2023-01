Dal sito ufficiale della Juve.Lainizia il 2023 in campo, esattamente come aveva concluso il 2022.È un primo dell’anno al lavoro quello dei bianconeri che questo pomeriggio si sono ritrovati alper continuare a preparare la prima sfida del nuovo anno. Il 4 gennaio riprenderà il campionato e la squadra di Mistersarà attesa dalla trasferta sul campo dellavalevole per la sedicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio allo “Zini” di Cremona alle ore 18.30.Oggi il gruppo si è focalizzato sul lavoro atletico, per proseguire poi l'allenamento con sfide a calcio-tennis.Domani, lunedì 2 gennaio, l’appuntamento è fissato per il mattino.