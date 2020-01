Sarà che deve recuperare una seduta di allenamento, visto il permesso di cui ha beneficiato per tornare solo ieri pomeriggio a Torino.. Con Maurizio Sarri sembra sempre essere il momento della svolta, dell'exploit, ma ancora Douglas Costa fatica a trovare continuità: non ha perso, però, la voglia di rivincita, come si vede dalla foto postata dallo stesso sul proprio profilo Instagram. Il brasiliano si allena, quindi, aspettando i suoi compagni che rientreranno al lavoro domani, dopo una giornata di riposo.