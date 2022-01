Per La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Cuadrado ora sembra un po’ meno complicato, e soprattutto meno discusso, di quello dell’altro capitano sudamericano ossia Dybala: "ballare è la soluzione, sembra dire il colombiano. Far ballare le difese è ancora meglio, e potrebbe essere la strada presa da Dybala". Dopo Roma, Udinese e Sampdoria, adesso arriva il Milan: quelle sono le sfide da grandi giocatori, di quelli che vestono il dieci, di quelli che stavano per firmare per dieci milioni l’anno.