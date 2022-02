Sembra tutto fatto per il rinnovo di Juan Cuadrado con la Juve. Secondo quanto riportato da Leggo, il colombiano ha raggiunto l'intesa con il club bianconero per prolungare il contratto in scadenza a giugno, almeno per un altro anno con opzione per quello successivo. Per sancire il tutto mancano solo le firme, ma potrebbe essere questione di pochi giorni. Ancora nessuna novità, invece, sul fronte Paulo Dybala, che comunque dovrebbe incontrare presto la dirigenza con il suo agente Jorge Antun.