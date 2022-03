Si continua a parlare di rinnovi in casa Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport, dopo il caso Dybala l'intenzione del club bianconero è sempre più quella di evitare lunghe trattative, presentando ai vari giocatori interessati un'offerta (al ribasso) da "prendere o lasciare". Il discorso vale anche per Mattia Perin, che fino allo scorso anno avrebbe preferito trovare una squadra in cui tornare titolare ma ora sembra convinto di continuare come vice. Le discussioni sono aperte anche con lui - sempre secondo il modus operandi citato - che ha uno stipendio da 2.3 milioni di euro.